Рубио предложил Пакистану помощь в организации переговоров с Индией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил оказать помощь в урегулировании конфликта с Индией.

"Он продолжил призывать обе стороны найти пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов", - говорится в сообщении американского госдепартамента.

Накануне Рубио созвонился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и призвал стороны к деэскалации ситуации.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что индийско-пакистанский конфликт не касается непосредственно Соединенных Штатов, они не будут в него вмешиваться, но надеются на восстановление мира.

"Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей немного снизить напряженность, но мы не собираемся вмешиваться в разгар войны, которая, по сути, нас не касается и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Он добавил, что "Америка не может приказать индийцам сложить оружие, мы не можем приказать пакистанцам сложить оружие".

"И поэтому мы собираемся продолжать добиваться решения этого вопроса по дипломатическим каналам", - подчеркнул Вэнс.