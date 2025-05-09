Поиск

В Индии продлили до 15 мая приостановку работы 24 аэропортов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Приостановка работы 24 аэропортов Индии в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта продлится до 15 мая, сообщает в пятницу Hindustan Times.

Индийские власти закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джамму, Сринагар(союзная территория Джамму и Кашмир), Лудхиана, Амритсар (штат Пенджаб) и в некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что аэропорты будут закрыты до 10 мая.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Индия Исламабад Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фицо заявил о заинтересованности Словакии в улучшении отношений с РФ

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Bloomberg сообщил, что Венгрия настроена против идеи ЕС о санкциях против Litasco

Конфликт Индии и Пакистана

СМИ сообщили о запуске Пакистаном по Индии до 400 дронов

Трамп призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения
Военная операция на Украине

Россия зафиксировала более 5 тысяч нарушений Украиной режима прекращения огня

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне182 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6344 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });