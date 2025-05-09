В Индии продлили до 15 мая приостановку работы 24 аэропортов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Приостановка работы 24 аэропортов Индии в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта продлится до 15 мая, сообщает в пятницу Hindustan Times.

Индийские власти закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джамму, Сринагар(союзная территория Джамму и Кашмир), Лудхиана, Амритсар (штат Пенджаб) и в некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что аэропорты будут закрыты до 10 мая.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.