ПВО Пакистана нейтрализовала ракетные удары Индии по авиабазам

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пакистанские военные заявляют, что их система противовоздушной обороны успешно перехватила и нейтрализовала ракетные удары со стороны Индии, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на генерального директора управления по связям с общественностью армии Пакистана Ахмеда Шарифа Чаудри.

По его словам, "большинство индийских ракет были уничтожены в воздухе, а те, что упали вблизи авиабаз, не причинили существенного ущерба".

Ранее телеканал, ссылаясь на военных, сообщал, что индийские ВВС атаковали авиабазы Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

Чаудри отметил, что "растущая агрессия и недовольство Индии" наталкиваются на сильное сопротивление. Он предупредил, что это недовольство вскоре усилится, поскольку Пакистан готовится более жестко реагировать на продолжающиеся действия Дели.

"Вскоре мы еще больше усугубим ваше разочарование", - приводит телеканал слова представителя армии.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.