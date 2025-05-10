Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии в ответ на действия индийской стороны, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

По их словам, целями в рамках операции являются "многочисленные стратегические объекты по всей Индии".

На начальном этапе "в ходе серии ударов, по сообщениям источников в службе безопасности, уничтожено множество ценных индийских военных объектов", говорится в сообщении.

Так, по утверждению источников, "было успешно уничтожено хранилище ракет "Брамос", расположенное в Беасе". Мощным ударам подверглись индийские авиабаза Удхампур и Патханкот. Вооруженные силы Пакистана уничтожили штаб бригады индийской армии и склад снабжения в Ури. Кибератаками выведено из строя 70% энергосистемы Индии.

Ранее генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана Ахмеда Шарифа Чаудри заявил, что индийские ВВС атаковали авиабазы Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

По его словам, "большинство индийских ракет были уничтожены в воздухе, а те, что упали вблизи авиабаз, не причинили существенного ущерба".

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.