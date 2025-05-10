Поиск

Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии

Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии
Фото: Muhammed Ali/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии в ответ на действия индийской стороны, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Конфликт Индии и Пакистана

По их словам, целями в рамках операции являются "многочисленные стратегические объекты по всей Индии".

На начальном этапе "в ходе серии ударов, по сообщениям источников в службе безопасности, уничтожено множество ценных индийских военных объектов", говорится в сообщении.

Так, по утверждению источников, "было успешно уничтожено хранилище ракет "Брамос", расположенное в Беасе". Мощным ударам подверглись индийские авиабаза Удхампур и Патханкот. Вооруженные силы Пакистана уничтожили штаб бригады индийской армии и склад снабжения в Ури. Кибератаками выведено из строя 70% энергосистемы Индии.

Ранее генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана Ахмеда Шарифа Чаудри заявил, что индийские ВВС атаковали авиабазы Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

По его словам, "большинство индийских ракет были уничтожены в воздухе, а те, что упали вблизи авиабаз, не причинили существенного ущерба".

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Хроника 22 апреля – 10 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Пакистан Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фицо заявил о заинтересованности Словакии в улучшении отношений с РФ

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Трамп не планирует встречу с Путиным во время визита на Ближний Восток

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Bloomberg сообщил, что Венгрия настроена против идеи ЕС о санкциях против Litasco

Конфликт Индии и Пакистана

СМИ сообщили о запуске Пакистаном по Индии до 400 дронов

Трамп призвал Пекин открыть рынки КНР для американских товаров

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне182 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6345 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });