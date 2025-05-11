Макрон считает, что перемирие должно быть раньше возобновления переговоров РФ и Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что перед возобновлением переговоров России и Украины нужно добиться безоговорочного прекращения огня.

"По определению переговоры не должны быть раньше перемирия без предварительных условий", - приводят западные СМИ слова Макрона, комментировавшего предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

"Нам нужно стоять твердо с американцами и заявить, что перемирие должно быть без предварительных условий, а потом мы обсудим все остальное", - продолжил президент Франции.

Он утверждает, что Россия "по-прежнему хочет выиграть время" в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, Макрон выразил сомнения, что Киев согласится на продолжение переговоров в Стамбуле.

Ранее Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

После этого президент США Дональд Трамп назвал эту инициативу "великим днем" для Москвы и Киева.