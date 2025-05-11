Эрдоган заявил Макрону о готовности принять переговоры РФ и Украины

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова принять переговоры РФ и Украины, сообщает в воскресенье Sabah.

"В попытках завершить войну России и Украины настал исторический поворотный момент, и этой возможностью надо воспользоваться. Турция готова предоставить любую поддержку, в том числе принять у себя переговоры, чтобы добиться прекращения огня и долгосрочного мира", - цитирует издание заявление офиса Эрдогана.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.