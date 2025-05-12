США пока не планируют сокращать воинский контингент в Европе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пока не собираются сокращать контингент своих войск в Европе, чтобы перебросить часть сил в Азию, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет Defense News.

"Пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты выведут войска, участвующие в оборонных планах альянса, и переместят их в Индо-Тихоокеанский регион", - сказал адмирал во время поездки в США для встречи с чиновниками Пентагона, в том числе с заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов адмиралом Кристофера Грейди.

Драгоне сообщил, что пока не слышал о том, что Пентагон реализует эти планы, но добавил, что европейские страны в конечном итоге могут компенсировать потерю некоторых сил США на континенте, включая средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, стратегические воздушные перевозки и беспилотники.

Адмирал подчеркнул, что альянсу необходимо подготовиться к тому, что США отвлекут свое внимание от континента.

"Ключевым вопросом будет (заблаговременное) планирование", - сказал Драгоне относительно любых изменений в военной позиции США. "Это дало бы альянсу возможность переориентироваться и восстановить баланс", - отметил он.

В Европе находится 100 тысяч американских военнослужащих. Пентагон пересматривает распределение своих сил по всему миру. Представители американской администрации считают необходимым сократить присутствие США в Европе. Европейские чиновники ранее заявляли, что США могут сократить до 20 тысяч военнослужащих, которые дополнительно были направлены в Европу три года назад при президенте Джо Байдене.