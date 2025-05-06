США пока не обнародовали планы частичного вывода военного контингента из Европы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти США до сих пор не продемонстрировали европейским странам планы сокращения американского военного присутствия в Европе, сообщает во вторник издание Newsweek со ссылкой на источник.

"Представитель властей страны Центральной Европы, занятый в военном планировании, заявил, что США пока не составили план действий, намечающий, какие военные силы Вашингтон собирается вывести Европы, и какие пробелы страны континенты должны восполнить в срочном порядке", - информирует журнал.

По его словам, США дали понять, что Вашингтону может потребоваться до двух лет для анализа того, какие силы он желал бы убрать с Европы. "Мы в самом деле не знаем, чего хотят США", - пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Европе "нужно действовать незамедлительно", поскольку континент находится в уязвимом положении.

В свою очередь, неназванный представитель военных США заявил, что не удивлен предположениями, будто американской администрации потребуется годы прежде, чем она определится с перспективами дальнейшего американского военного присутствия в Европе.

В Европейском командовании вооружённых сил США эту информацию комментировать отказались.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии. В свою очередь шеф Пентагона Пит Хегсет говорил, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться.

В настоящее время в Европе находится 100 тыс. американских военнослужащих. Пентагон пересматривает распределение своих сил по всему миру. Европейские чиновники ранее заявляли, что США могут сократить до 20 тыс. военнослужащих, которые дополнительно были направлены в Европу три года назад при бывшем президенте США Джо Байдене.