ВБ выделил Молдавии $90 млн на поддержку экономики и энергобезопасность

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение для бюджета Молдавии $90 млн в рамках проекта "Поддержка экономических возможностей и политики развития в условиях изменения климата в Молдавии" (DPO), сообщил ВБ.

Средства будут направлены на повышение перспектив экономического роста Молдавии и повышение ее энергетической безопасности при соблюдении стандартов Евросоюза.

В сообщении отмечается, что бюджетная поддержка Молдавии соответствует рамочной стратегии партнерства ВБ со страной и "является частью более широких усилий Всемирного банка по поддержке правительства в реагировании на энергетический и миграционный кризисы, а также на укрепление устойчивости к будущим потрясениям".

ВБ также сообщил, что одновременно Молдавия получит грант на $7,7 млн в рамках программы "Молдавия - рост, устойчивость и возможности для благополучия" (M-GROW) и грант на $8 млн от Глобального фонда льготного финансирования (GCFF) для поддержки усилий властей по борьбе с кризисом беженцев. Вклад GCFF был предоставлен правительством Нидерландов.

"Молдавия столкнулась с многочисленными кризисами, которые истощили покупательную способность домохозяйств и государственные ресурсы, обнажив слабые стороны модели роста страны и подчеркнув необходимость фундаментальной экономической трансформации. У страны есть уникальная возможность ускорить реформы, которые обеспечат более сильный экономический рост и более быстрое создание рабочих мест. Интеграция с рынками и институтами ЕС прокладывает путь к более производительной, диверсифицированной и ориентированной на частный сектор экономике", - говорится в пресс-релизе ВБ.

Молдавия стала членом ВБ в 1992 году, суммарный объем выделенных Кишиневу ресурсов ВБ превысил $2,3 млрд. Текущие операции ВБ в Молдавии включают поддержку энергетики, реформ регулирования и развития бизнеса, поддержку регистрации и оценки земли, образования, дорожного строительства, здравоохранения и социального сектора, сельского хозяйства, водоснабжения.