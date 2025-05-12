Молдавия подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Молдавия и Евросоюз подписали соглашение о плане экономического роста, который предусматривает выделение Кишиневу 1,9 млрд евро до 2028 года, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Соглашение подписали в Кишиневе премьер-министр Молдавии Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы подписали историческое инвестиционное соглашение (...), которое демонстрирует, что мы уже находимся в середине процесса присоединения (Молдавии к ЕС - ИФ), и у нас есть уверенность наших европейских партнеров в том, что мы добьемся успеха. Благодаря внешней солидарности и внутреннему единству (...), мы сможем быть готовыми стать государством-членом Европейского союза не через 10 лет, не через 20, а через 4 года", - заявил Речан.

Утвержденный план роста предполагает реализацию программы реформ и привлечение инвестиций.

В рамках плана предусмотрено выделение ресурсов, в частности, на восстановление местных и региональных дорог, лесов, а также оросительных систем вдоль рек Прут и Днестр.

Со своей стороны еврокомиссар Кос подчеркнула, что "план роста является выражением доверия к Молдавии и инвестицией в будущего члена ЕС".

Ранее сообщалось, что 18 марта совет ЕС окончательно одобрил создание фонда реформ и роста для Молдавии на 1,9 млрд евро.

Фонд является финансовой основой плана роста Молдавии, представленного в октябре 2024 года. План предполагает поддержку страны с 2025 по 2027 годы, предоставление до 385 млн евро в виде грантов и 1,5 млрд евро в виде кредитов с длительным сроком погашения и низкими процентными ставками. Выплаты будут осуществляться при соблюдении условий, связанных с проведением реформ, реализация которых может ускорить ежегодный рост ВВП Молдавии к 2028 году до 5,3%.

В связи с этим в апреле парламент Молдавии принял поправки в закон о госбюджете на 2025 год, которые предусматривают рост дефицита госбюджета страны на 28,9%, до 5,1% ВВП.

Речан сообщал, что правительство Молдавии направит на реализацию инфраструктурных проектов и субсидирование энерготарифов для населения 400 млн евро из созданного Евросоюзом для страны фонда реформ и роста объемом 1,9 млрд евро.