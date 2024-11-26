ВБ допустил, что Молдавия по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

Это возможно, если в стране проведут масштабные реформы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия, в случае реализации масштабных реформ, может добиться ежегодного экономического роста свыше 5% в среднесрочной перспективе и достичь конвергенции со средним уровнем доходов в ЕС в течение трех десятилетий, говорится в страновом экономическом меморандуме Всемирного банка "Достижение уровня жизни Евросоюза за одно поколение".

"Молдавия сталкивается с такими проблемами, как низкая производительность в несельскохозяйственных отраслях, чрезмерная зависимость от сокращающихся денежных переводов и демографические изменения, характеризующиеся сокращением и старением населения", - отметили аналитики.

В случае отсутствия реформ, базовый прогноз ВБ для Молдавии предусматривает, что ежегодный экономический рост упадет ниже 3% после 2040 года из-за сокращения доли населения трудоспособного возраста и составит в среднем 2,3% в 2051-2070 годах.

"Структурные реформы могут повысить общий рост более чем до 5% в среднесрочной перспективе, необходимой для конвергенции со странами ЕС", - отмечается в меморандуме.

В числе ключевых реформ ВБ предлагает значительно увеличить инвестиции в доступ к качественному образованию и другим социальным услугам, что поможет решить проблему нехватки квалифицированных кадров в экономике и стимулировать рост в долгосрочной перспективе.

Сценарии предложенных реформ основаны на опыте успешных стран Европы и Центральной Азии. Эти реформы, как ожидается, увеличат экономический рост в Молдавии на дополнительные 1,4 процентного пункта (п.п.) к 2030 году и сохранят темпы роста на 1 п.п. выше в долгосрочной перспективе по сравнению с текущими тенденциями.

Согласно рекомендациям, содержащимся в меморандуме, для достижения устойчивого роста и достижения европейского уровня жизни стране необходимо сосредоточиться на повышении производительности труда, ускорении госинвестиций при одновременном повышении конкурентоспособности, реформировании госинститутов и содействии созданию рабочих мест в различных секторах.

В качестве предметных рекомендаций ВБ предложил механизмы модернизации в автомобильном и фармацевтическом секторах промышленности Молдавии.

ВБ с 1992 года выделил более $2,1 млрд на реализацию более 70 проектов в Молдавии, в том числе в сфере реформ системы регулирования и развития бизнеса, модернизации госуслуг, налогового администрирования, образования, дорожного строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, водоснабжения, санитарии и энергетики.