Фондовые индексы США сильно выросли в понедельник

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным повышением после объявления США и Китаем о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Вашингтон уменьшит пошлины на большинство китайских товаров до 30% со 145%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10% со 125%. Изменения вступят в силу 14 мая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "переговоры были продуктивными". Со своей стороны, китайский вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что США и КНР "пришли к важному консенсусу". По его словам, Пекин и Вашингтон "сделали важный шаг на пути к решению разногласий через равноправный диалог".

Достигнутые договоренности говорят о деэскалации в торговой войне, которая на протяжении многих недель держала финансовые рынки в напряжении, отмечают эксперты.

"Структурные разногласия между США и Китаем не устранены, но вероятно, это путь, который позволит избежать наихудшего сценария рецессии", - полагает директор по инвестициям Plurimi Wealth Патрик Армстронг.

Цены акций интернет-ритейлера Amazon.com Inc. и производителя спортивной продукции Nike Inc. взлетели на 8,1% и 7,3% соответственно. Они стали лидерами подъема среди компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average.

Котировки бумаг NRG Energy подскочили на 26,2% и продемонстрировали самый значительный прирост среди компонентов S&P 500. Энергетическая компания объявила о покупке портфеля генерирующих активов у LS Power. Кроме того, NRG Energy в первом квартале увеличила чистую прибыль почти на 47% - до $750 млн, выручку - на 16%, до $8,59 млрд (при среднем прогнозе аналитиков на уровне $7,9 млрд).

Кроме того, подорожали бумаги таких компаний, как Apple Inc. - на 6,3%, 3M Co. - на 5,4%, Caterpillar - на 5,2%, Home Depot Inc. - на 3,8%, Microsoft Corp. - на 2,4%, International Business Machines - на 1,8%, Estee Lauder Cos. - на 7,2%, Carnival Corp. - на 9,6%, Tesla - на 6,8%, Alphabet Inc. - на 3,7%.

Выросли цены акций представителей финансовой отрасли, в том числе JPMorgan Chase & Co. - на 2,8%, American Express Co. - на 5,1%, Goldman Sachs Group - на 4,3%, Blackstone Inc. - на 6,9%, Carlyle Group - на 8,5%, Apollo Global Management - на 8,3%, Bank of America Corp. - на 3,8%.

Котировки акций чипмейкеров также повысились, в том числе Nvidia Corp. - на 5,4%, Broadcom - на 6,4%, Advanced Micro Devices - на 5,1%, Texas Instruments - на 8,7%, ON Semiconductor Corp. - на 8,9%, Microchip Technology - на 10,2%.

Медиакомпания Fox Corp. в третьем финансовом квартале (январь-март) получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. На этой новости ее акции подорожали на 4,3%.

Производитель потребительских товаров Church & Dwight Co. объявил о покупке испанского производителя санитайзеров Touchland за сумму до $880 млн. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями на сумму $700 млн, еще до $180 млн привязаны к показателям продаж Touchland в этом году. Капитализация Church & Dwight повысилась на 3,9%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 1160,72 пункта (на 2,8%) и составил 42410,1 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 184,28 пункта (на 3,3%) - до 5844,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 779,43 пункта (на 4,35%) и завершил сессию на отметке 18708,34 пункта.