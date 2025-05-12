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WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Apple Inc. планирует поднять цены на линейку iPhone, которую она представит этой осенью, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают источники газеты, компания объяснит повышение цен новыми функциями и изменениями в дизайне устройств. Apple будет стараться избежать ситуации, в которой увеличение цен будет воспринято как следствие американских пошлин на товары, поставляемые из Китая, где собирается большинство iPhone, говорят собеседники издания.

США и КНР договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Пошлина в 20% для китайских товаров, которая была введена Вашингтоном в начале этого года под предлогом борьбы с поставками фентанила, осталась в силе. При этом тариф, введенный в качестве ответной меры на китайские шаги, уменьшится до 10%.

Трамп освободил поставки смартфонов и некоторой электроники от ответных пошлин, составлявших 125%.

Ранее СМИ сообщали, что Apple готовит ряд изменений в iPhone новой линейки, которая выйдет осенью 2025 года, в том числе в дизайне и формате устройств.

Главный исполнительный директор компании Тим Кук, стремясь ослабить давление, вызванное торговым конфликтом США и Китая, создал запасы продукции в марте этого года, незадолго до объявления президентом США Дональдом Трампом ответных пошлин для торговых партнеров Вашингтона. Кроме того, Apple перенесла производство устройств для американского рынка из Китая в Индию. Кук заявлял, что основная часть iPhone, которые будут поставлены в США в апреле-июне, будет произведена в Индии.

Как отмечают источники WSJ, большинство самых технологичных и дорогих моделей iPhone - Pro и Pro Max - все же продолжает производиться в Китае. Возможности индийских предприятий недостаточны для массового выпуска этих устройств.

Apple вряд ли сможет компенсировать последствия пошлин исключительно за счет экономии на цепочке поставок, и это означает, что маржа прибыли компании снизится, если она не поднимет цены, говорят источники.

При этом руководители компании не хотят связывать подъем цен на устройства с пошлинами, учитывая недавнюю ситуацию с Amazon.com Inc. Когда в апреле появилась информация, что Amazon планирует публиковать на своей площадке данные о том, какую часть стоимости того или иного товара составляют торговые пошлины, Вашингтон заявил, что будет считать такие действия "враждебными". Amazon была вынуждена опровергнуть сообщения СМИ о том, что она планирует такие шаги.

Amazon Apple iPhone США Тим Кук Китай Индия
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