Трамп заявил, что Рубио и другие официальные лица США отправятся в Стамбул

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул, где, как ожидается, пройдут переговоры РФ и Украины, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Марко отправится туда, другие наши люди – тоже", - сказал он в ходе выступления в Саудовской Аравии.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

Келлог в администрации Трампа отвечает за контакты с Украиной и европейскими странами, тогда как Уиткофф в последние месяцы активно контактировал с российской стороной.