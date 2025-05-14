Поиск

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении попытаться убедить президента России Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, пишет Figaro.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Газета отмечает, что бразильский президент планировал совершить посадку в Москве на пути из Китая в Бразилию.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии выразили надежду на то, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямые переговоры для урегулирования конфликта.

"Это единственный способ положить конец конфликту", - говорилось в их совместном заявлении.

Луис Инасиу Лула да Силва Си Цзиньпин Украина Стамбул Китай Владимир Путин Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg ожидает предварительного согласования 17-го пакета санкций ЕС 14 мая

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Что случилось этой ночью: среда, 14 мая

Трамп не исключает личной встречи с Си Цзиньпином для заключения торгового соглашения

Трамп передаст ВВС США подаренный Катаром Boeing-747-8

Трамп передаст ВВС США подаренный Катаром Boeing-747-8

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Крита

Макрон готов возобновить контакты с Путиным после прекращения огня на Украине

Макрон готов возобновить контакты с Путиным после прекращения огня на Украине

Макрон считает, что Украина осознает невозможность возвращения утраченных территорий

Франция рассчитывает на поддержку США по санкциям против РФ

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });