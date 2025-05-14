Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении попытаться убедить президента России Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, пишет Figaro.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Газета отмечает, что бразильский президент планировал совершить посадку в Москве на пути из Китая в Бразилию.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии выразили надежду на то, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямые переговоры для урегулирования конфликта.

"Это единственный способ положить конец конфликту", - говорилось в их совместном заявлении.