CNN сообщил, что Трамп еще не определился с поездкой в Стамбул 15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не принял решение, отправится ли он в Турцию, где 15 мая ожидаются переговоры между Россией и Украиной, сообщает во CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Собеседник телеканала назвал возможное присутствие Трампа открытым вопросом, его решение во многом зависит от того, прибудет ли в Стамбул президент России Владимир Путин.

"Сейчас это очень динамичная ситуация", - пояснил источник CNN и добавил, что "никто не знает, как следует", чем завершится четверг.

Раньше CNN со ссылкой на источники передавал, что спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют позже на этой неделе посетить Турцию. Один из собеседников CNN уточнил, что сейчас планируется, что Келлог и Уиткофф непосредственного участия в переговорах принимать не будут: они лишь намерены наблюдать за ходом контактов РФ и Украины.

Уиткофф, несмотря на то, что формально отвечает за ближневосточный регион, в последние месяцы взял на себя и контакты с российской стороной по украинскому кризису. Келлог отвечает за контакты с Украиной, европейскими странами.

Трамп 12 мая сказал, что не исключает, что посетит Стамбул 15 мая, если решит, что будет там полезен.