Поиск

CNN сообщил, что Трамп еще не определился с поездкой в Стамбул 15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не принял решение, отправится ли он в Турцию, где 15 мая ожидаются переговоры между Россией и Украиной, сообщает во CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Собеседник телеканала назвал возможное присутствие Трампа открытым вопросом, его решение во многом зависит от того, прибудет ли в Стамбул президент России Владимир Путин.

"Сейчас это очень динамичная ситуация", - пояснил источник CNN и добавил, что "никто не знает, как следует", чем завершится четверг.

Раньше CNN со ссылкой на источники передавал, что спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют позже на этой неделе посетить Турцию. Один из собеседников CNN уточнил, что сейчас планируется, что Келлог и Уиткофф непосредственного участия в переговорах принимать не будут: они лишь намерены наблюдать за ходом контактов РФ и Украины.

Уиткофф, несмотря на то, что формально отвечает за ближневосточный регион, в последние месяцы взял на себя и контакты с российской стороной по украинскому кризису. Келлог отвечает за контакты с Украиной, европейскими странами.

Трамп 12 мая сказал, что не исключает, что посетит Стамбул 15 мая, если решит, что будет там полезен.

Дональд Трамп Владимир Путин США Стамбул Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности

Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности
Конфликт Индии и Пакистана

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Слуцкий заверил, что российские переговорщики будут в Стамбуле 15 мая

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

Си Цзиньпин призвал страны мира не вести торговых войн

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Цена Brent стабилизировалась у $64,8 за баррель

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });