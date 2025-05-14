Трамп отметил, что не забывает о возможности ввести вторичные санкции против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не хочет говорить о возможности вторичных санкций против России, но предупредил, что всегда держит в уме наличие такого инструмента давления на страны.

"Я не хочу об этом говорить, но я всегда держу в уме возможность вторичных санкций", - сказал он журналистам в самолете, отвечая на вопрос, возможны ли подобные меры против России за поддержку Ирана и за украинский кризис.

Он напомнил, что, в частности, вводил "вторичные санкции" против Ирана, что, по словам Трампа, "привело Тегеран к банкротству".

В ходе этой же беседы с журналистами президент сказал, что не исключает, что посетит Стамбул, если увидит, что там появится шанс на урегулирование конфликта России и Украины. Поедет ли в Турцию президент России Владимир Путин, Трамп не знает. "Не знаю, будет ли он там. Знаю, что он хотел бы, чтобы я туда прибыл", - сказал он.