Поиск

Трамп отметил, что не забывает о возможности ввести вторичные санкции против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не хочет говорить о возможности вторичных санкций против России, но предупредил, что всегда держит в уме наличие такого инструмента давления на страны.

"Я не хочу об этом говорить, но я всегда держу в уме возможность вторичных санкций", - сказал он журналистам в самолете, отвечая на вопрос, возможны ли подобные меры против России за поддержку Ирана и за украинский кризис.

Он напомнил, что, в частности, вводил "вторичные санкции" против Ирана, что, по словам Трампа, "привело Тегеран к банкротству".

В ходе этой же беседы с журналистами президент сказал, что не исключает, что посетит Стамбул, если увидит, что там появится шанс на урегулирование конфликта России и Украины. Поедет ли в Турцию президент России Владимир Путин, Трамп не знает. "Не знаю, будет ли он там. Знаю, что он хотел бы, чтобы я туда прибыл", - сказал он.

Дональд Трамп Владимир Путин США Стамбул Украина Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

Трамп допустил визит в Стамбул при появлении шанса на украинское урегулирование

Трамп допустил визит в Стамбул при появлении шанса на украинское урегулирование

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире

Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире

В ЕС собираются повысить пошлины на товары с Украины

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

Bloomberg ожидает предварительного согласования 17-го пакета санкций ЕС 14 мая

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });