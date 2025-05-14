Трамп допустил визит в Стамбул при появлении шанса на украинское урегулирование

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает визита на днях в Стамбул, если увидит, что РФ и Украина на переговорах там имеют шансы на урегулирование конфликта.

"Такая вероятность есть, если это поможет прекратить войну. Я подумаю об этом", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета, рассуждая о том, может ли он посетить Стамбул.

При этом Трамп предупредил, что в четверг, в день, когда в Стамбуле ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, у него уже запланирован визит в ОАЭ. "У нас там напряженный график", - отметил он.

"Но это не означает, что я не могу сделать это (посетить Стамбул - ИФ), чтобы спасти множество жизней, а потом – вернуться", - добавил президент США.

Президент США подчеркнул, что не знает, собирается ли президент РФ Владимир Путин посетить Стамбул. "Не знаю, будет ли он там. Знаю, что он хотел бы, чтобы я туда прибыл", - сказал он.

В то же время Трамп подтвердил, что в Стамбуле будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио. "Марко там будет. Он эффективно работает", - заявил американский президент.

В настоящее время Трамп проводит турне по арабским странам Персидского залива.