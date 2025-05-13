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Каллас заявила, что после принятия 17-го пакета санкций ЕС против РФ будут готовить 18-й

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что за разрабатываемым ныне 17-м пакетом санкций против России планируется готовить следующий.

"Мы работаем над 17-м пакетом. Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который у нас состоится на будущей неделе (20 мая - ИФ). Затем мы будем работать над следующим пакетом", - сказала Каллас во вторник журналистам в Копенгагене.

По ее словам, пакеты санкций – это экономические инструменты ЕС, предназначенные для оказания давления на Россию с целью прийти к мирному соглашению по Украине.

Каллас назвала большой проблемой обход санкций. "Поэтому мы уже ввели уголовное наказание для тех, кто обходит санкции, потому что очевидно, что именно европейские компании хотят по-прежнему получать выгоду от России", - сказала глава европейской дипломатии.

"Конечно, мы также ведем переговоры с теми странами, которые помогают обходить санкции. Но нам нужно взглянуть и на себя, потому что именно европейские компании хотят по-прежнему покупать и продавать в России", - продолжила Каллас.

По ее словам, в ЕС надеются, что США поддерживают Украину и что между Европой и США есть взаимопонимание по вопросу санкций. "Думаю, пакет санкций, который они готовят в Сенате, является хорошим примером того, что они видят эту картину похожим образом", - сказала она.

ЕС Евросоюз США РФ Украина Кая Каллас
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