Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах РФ-Украина

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой представителей Белого дома.

Как заявили собеседники телеканала, Трамп не планирует ехать в Турцию, чтобы присоединиться к переговорам по Украине.

Отмечается, что ранее президент США обсуждал возможность изменения своего графика поездок на Ближний Восток и рассматривал возможность добавить остановку в Турции для личного посредничества на мирных переговорах по Украине.

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Согласно распоряжению президента РФ, для переговоров также утверждена группа экспертов, в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, Путин предложил в минувшее воскресенье.