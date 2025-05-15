В Стамбуле стартуют прямые переговоры России и Украины

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мировое сообщество замерло в ожидании - в Стамбуле в четверг должны стартовать прямые российско-украинские переговоры.

Состав российской делегации стал известен накануне лишь около 23.00 по Москве: ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Согласно распоряжению президента РФ, для переговоров также утверждена группа экспертов, в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность заявления президента Владимира Путина о готовности Москвы к этим переговорам. "Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", - сказал Песков журналистам в среду.

В течение дня в среду в Кремле отказывались огласить состав российской делегации, которая отправится в Турцию. "Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было", - говорил Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, пояснил накануне, как будет определяться состав делегации. "Делегация будет обсуждать политические и, я бы сказал, мириады технических вопросов, так что, исходя из этого, будет определен состав" , - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Между тем готовность приехать в Стамбул для переговоров конкретно с Путиным выразил Владимир Зеленский, а из Вашингтона накануне поступили известия о том, что в Турцию едут госсекретарь США Марко Рубио (правда, пока на встречу глав МИД стран НАТО в Анталье), а также спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

В Кремле в среду "Интерфаксу" заявили, что контакты с Уиткоффом и Келлогом пока не планируются. "Нет. Пока не планируется контактов с ними", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах российской стороны встреча с американскими эмиссарами в обозримой перспективе.

Кроме того, накануне в Кремле заявили, что не видели список из 22 условий урегулирования украинского конфликта, которые, как сообщалось, были согласованы спецпосланниками президента США с Украиной. "Не видел", - сказал Ушаков "Интерфаксу".

Тем не менее президент США Дональд Трамп выражал надежду на хорошие новости на украинском треке до конца недели. "Я думаю, мы получим довольно хорошие новости об этом сегодня. А может быть - завтра или в пятницу", - цитировали накануне Трампа американские СМИ.

Трамп также заявил, что не исключает визита на днях в Стамбул, если увидит, что РФ и Украина на переговорах там имеют шансы на урегулирование конфликта.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, Путин предложил в минувшее воскресенье.

Пресс-секретарь главы государства накануне заявил, что на 15 мая у самого Путина запланированы рабочие встречи.