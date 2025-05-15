Поиск

Борт с членами российской делегации прибыл в Стамбул

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по урегулированию на Украине, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию ранним утром в четверг", - сказал собеседник агентства.

Борт приземлился в аэропорту Ататюрка.

По сообщениям турецких СМИ, переговоры, как и прежде, пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Источник, знакомый с организацией переговоров, сообщил "Интерфаксу", что точное время их начала "пока не определено".

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Стамбул Турция Украина Владимир Мединский Михаил Галузин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 15 мая

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Биолог из России задержана в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушки

Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах РФ-Украина

Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах РФ-Украина
Военная операция на Украине

В Стамбуле стартуют прямые переговоры России и Украины

США ввели санкции против 12 структур и шести физических лиц в Иране и КНР

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан призывает Индию не пытаться лишить страну доступа к водным ресурсам

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });