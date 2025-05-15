Борт с членами российской делегации прибыл в Стамбул

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по урегулированию на Украине, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию ранним утром в четверг", - сказал собеседник агентства.

Борт приземлился в аэропорту Ататюрка.

По сообщениям турецких СМИ, переговоры, как и прежде, пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Источник, знакомый с организацией переговоров, сообщил "Интерфаксу", что точное время их начала "пока не определено".

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.