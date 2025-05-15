Министр обороны Индии призвал МАГАТЭ взять под контроль ядерный арсенал Пакистана

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что пакистанский ядерный арсенал должен быть под контролем МАГАТЭ.

"Я считаю, что ядерное оружие Пакистана должно находиться под контролем МАГАТЭ", - заявил Сингх в ходе выступления в городе Сринагар штата Джамму и Кашмир. Выдержки из выступления он опубликовал в соцсети X.

Индийское издание The Indian Express, в свою очередь, отмечает, что в МАГАТЭ не нашли подтверждения появившейся в некоторых СМИ информации об утечке на одном из пакистанских ядерных объектов.

"По нашей информации, утечек или выбросов ни на одном из ядерных объектов не обнаружено", - заявили в агентстве.

Ранее СМИ сообщали об утечке радиоактивных материалов в Пакистане после индийских авиаударов в ходе операции "Синдур". Власти Индии отвергли причастность к ударам по ядерным объектам.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия в ходе недавней военной операции нанесла поражение вооруженным силам Пакистана.

В МИД Пакистана во вторник сочли слова Моди провокационными, а также заявили о приверженности Пакистана задаче соблюдения соглашения о прекращении огня. В ведомстве также назвали ложными утверждения индийского правительства о том, что Пакистан пошел на перемирие, будучи якобы в отчаянии.