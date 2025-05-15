Пакистан согласился продлить перемирие с Индией до 18 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Пакистана Исхак Дар в четверг заявил, что пакистанские и индийские военные договорились продлить режим прекращения огня до воскресенья 18 мая.

"Сегодня у нас был разговор, и прекращение огня останется в силе до 18 мая", - приводят западные СМИ слова Дара.

Он добавил, что командование вооруженных сил Пакистана и Индии, кроме четверга, также общалось в среду.

Кроме того, в четверг МИД Пакистана отреагировали на призыв министра обороны Индии Раджнатха Сингха к Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) взять под контроль пакистанский ядерный арсенал.

"Эти безответственные заявления раскрывают его глубокую неуверенность и разочарование из-за эффективной обороны и сдерживания, которые Пакистан осуществляет, конвенциональными средствами, против агрессии Индии", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД призвали МАГАТЭ и международное сообщество обратить информацию о краже и контрабанде ядерных и радиоактивных материалов из Индии.

Ранее индийское издание The Indian Express отмечало, что в МАГАТЭ не нашли подтверждения появившейся в некоторых СМИ информации об утечке на одном из пакистанских ядерных объектов.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 26 человек. Издание Hindustan Times отмечало, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия в ходе недавней военной операции нанесла поражение вооруженным силам Пакистана.

В МИД Пакистана во вторник сочли слова Моди провокационными, а также заявили о приверженности Пакистана задаче соблюдения соглашения о прекращении огня. В ведомстве также назвали ложными утверждения индийского правительства о том, что Пакистан пошел на перемирие, будучи якобы в отчаянии.