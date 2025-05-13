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Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном

Моди заявил, что ВС Индии взяли верх над Пакистаном
Премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане слева) на индийской авиабазе Адампур
Фото: Press Information Bureau (PIB)/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия в ходе недавней военной операции нанесла поражение вооруженным силам Пакистана, сообщает во вторник The Times of India.

"Вооруженные силы Индии разгромили военных Пакистана", - сказал Моди, выступая на индийской авиабазе Адампур (штат Пенджаб).

"Мы ясно дали им понять, что нет такого места в Пакистане, где террористы смогут жить спокойно", - добавил премьер.

Он вновь предупредил, что в случае активизации Пакистана Индия будет готова принять ответные меры.

"Индия лишь приостановила военные действия. Если же Пакистан продолжит террористическую деятельность и наглые военные действия, мы ответим должным образом", - сказал Моди.

Он подчеркнул, что ответ, который при необходимости последует от Индии, будет "на условиях Индии".

Моди также поблагодарил индийских военных за доблесть, храбрость, стойкость и призвал их оставаться в состоянии готовности.

Премьер Индии заявил, что целью операции "Синдур" было поразить штабы пакистанских террористов.

Накануне Моди в первой речи к нации с момента начала операции "Синдур" отметил, что "террор и переговоры не могут идти рука об руку", и призвал Исламабад ликвидировать "террористическую инфраструктуру" с целью добиться мира в регионе.

В МИД Пакистана во вторник сочли слова Моди провокационными, а также заявили о приверженности Пакистана соблюдать соглашение о прекращении огня, сообщает пакистанский портал Dawn.

Пакистанский МИД также назвал ложными утверждения индийского правительства о том, что Пакистан пошел на перемирие, якобы будучи в отчаянии.

Кроме того, пакистанская сторона предупреждает, что даст решительный ответ, если Индия проявит агрессию.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

Хроника 22 апреля – 13 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан Нарендра Моди
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