Пакистан призывает Индию не пытаться лишить страну доступа к водным ресурсам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф в среду предостерег Индию, приостановившую действие договора о водах Инда, от попыток перекрыть реки, несущих воды на пакистанскую территорию.

"Если вы остановите подачу воды, это будет "красной линией". У нас есть право на воду. Храбрые доблестные войска будут сражаться за нее", - приводит Dawn слова премьера.

Он обвинил Индию в атаке на ГЭС "Нилум-Джелум", но отметил, что Пакистан проявил сдержанность в этом случае. В то же время Шариф заявил о способности пакистанских военных разрушить плотину Баглихар и другие гидротехнические сооружения Индии.

Премьер отметил, что вопрос Кашмира необходимо решать в рамках резолюций ООН, а затем провести переговоры по торговым вопросам. Он напомнил, что Исламабад ранее призывал к полноценному расследованию теракта в городе Пахалгам в Кашмире, соглашался на сотрудничество для прояснения обстоятельств произошедшего, но Индия предпочла нанести удар.

"Мы готовы и к войне, и к миру. Выбор за вами", - сказал премьер, обращаясь к индийской стороне.

Ранее сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом после обмена ударами в мае, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии. В ходе начавшегося в апреле 2025 нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории.