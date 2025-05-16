Российская делегация ждет начала прямых переговоров с украинской стороной в 10 часов утра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация в Стамбуле вторые сутки продолжает ждать встречи с украинскими переговорщиками.

"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - заявил помощник президента РФ Владимир Мединский российским журналистам поздно вечером в четверг.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались.

Украинская делегация накануне прибыла в Анкару вместе с президентом Владимиром Зеленским, откуда, как ожидалось, должны была переместиться в Стамбул.

Зеленский заявил, что направляет на переговоры с российской стороной делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

В течение четверга Зеленский говорил то о приезде украинских представителей в Стамбул в пятницу, то о том, что часть из них уже находится на месте. Параллельно он утвердил состав украинской делегации для стамбульской встречи.

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, прождала украинских переговорщиков с утра до позднего вечера, провела в конце дня встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и вернулась в генконсульство России, чтобы подтвердить готовность провести переговоры в пятницу.

Ранее в четверг представители РФ уже приезжали в российское консульство в Стамбуле, где выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что официальная делегация РФ "обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", а также что рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса.

В Кремле накануне также не располагали информацией, когда начнутся российско-украинские переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь констатировал, что пока представителей Украины на месте переговоров в Стамбуле нет, и не известно, появятся ли они.

Песков также заявил об отсутствии планов приезда Владимира Путина в Стамбул.

"Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой пока нет", - сказал Песков журналистам в четверг днем.

Поздно вечером в четверг источник, знакомый с организацией переговоров, сообщил "Интерфаксу", что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле запланированы на пятницу, а контактов с участием представителей администрации США пока не планируется.

Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что делегации России, Украины, США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретятся 16 мая в Стамбуле.

Состав российской делегации был утвержден в среду поздно вечером распоряжением президента: ее возглавил помощник президента Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации - замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Для переговоров также была утверждена группа экспертов - в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.