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Российская делегация ждет начала прямых переговоров с украинской стороной в 10 часов утра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация в Стамбуле вторые сутки продолжает ждать встречи с украинскими переговорщиками.

"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - заявил помощник президента РФ Владимир Мединский российским журналистам поздно вечером в четверг.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались.

Украинская делегация накануне прибыла в Анкару вместе с президентом Владимиром Зеленским, откуда, как ожидалось, должны была переместиться в Стамбул.

Зеленский заявил, что направляет на переговоры с российской стороной делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

В течение четверга Зеленский говорил то о приезде украинских представителей в Стамбул в пятницу, то о том, что часть из них уже находится на месте. Параллельно он утвердил состав украинской делегации для стамбульской встречи.

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, прождала украинских переговорщиков с утра до позднего вечера, провела в конце дня встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и вернулась в генконсульство России, чтобы подтвердить готовность провести переговоры в пятницу.

Ранее в четверг представители РФ уже приезжали в российское консульство в Стамбуле, где выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что официальная делегация РФ "обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", а также что рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса.

В Кремле накануне также не располагали информацией, когда начнутся российско-украинские переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь констатировал, что пока представителей Украины на месте переговоров в Стамбуле нет, и не известно, появятся ли они.

Песков также заявил об отсутствии планов приезда Владимира Путина в Стамбул.

"Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой пока нет", - сказал Песков журналистам в четверг днем.

Поздно вечером в четверг источник, знакомый с организацией переговоров, сообщил "Интерфаксу", что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле запланированы на пятницу, а контактов с участием представителей администрации США пока не планируется.

Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что делегации России, Украины, США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретятся 16 мая в Стамбуле.

Состав российской делегации был утвержден в среду поздно вечером распоряжением президента: ее возглавил помощник президента Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации - замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Для переговоров также была утверждена группа экспертов - в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Владимир Мединский Александр Фомин Игорь Костюков МИД РФ Марко Рубио Украина
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