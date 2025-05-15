Трамп отметил, что не разочарован составом делегации РФ в Стамбуле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет претензий в том, что касается состава делегации РФ, прибывшей в Стамбул на переговоры с украинской стороной.

"Я не разочарован российской делегацией в Турции", - приводит его слова в четверг Bloomberg.

При этом президент США подчеркнул, что у него нет подробной информации о российских переговорщиках. "Я ничего не знаю о российской делегации", - сказал Трамп.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что эта делегация, по его мнению, – "низкого уровня".



