Зеленский направил в Стамбул делегацию во главе с министром обороны

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский направил на переговоры с российской делегацией в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Как сообщают украинские СМИ, он заявил об этом на пресс-конференции в Анкаре в четверг после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех... Делегацию будет возглавлять министр обороны", - сказал Зеленский.