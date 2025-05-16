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Что случилось этой ночью: пятница, 16 мая

Российская делегация ждет начала прямых переговоров с украинской стороной, "Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании, сроки возможной встречи Трампа и Путина еще не определены

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российская делегация ждет начала прямых переговоров с украинской стороной в 10 часов утра. Об этом сообщил Владимир Мединский

- Марко Рубио заявил, что представитель США примет участие в переговорах с РФ в Стамбуле. Госсекретарь США признался, что у него нет "больших ожиданий" от предстоящей встречи.

- "Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.

- "Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу. Каталонский клуб досрочно обеспечил себе золотые медали в 36-м туре Чемпионата Испании.

- Топ-менеджеры издательства "Индивидуум принт" отправлены под домашний арест по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией). Им предъявлено обвинение по ст. 282.2 УК РФ.

- Рубио заявил, что сроки и место возможной встречи Трампа и Путина не определены. По его мнению, эта встреча - единственный шанс урегулировать украинский конфликт.

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