Мединский прибыл на место российско-украинских переговоров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в стамбульский дворец Долмабахче, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ожидается, что в Долмабахче в пятницу пройдут прямые российско-украинские переговоры.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Мединский провел встречу с представителем США. По данным СМИ, он встретился с директором по политическому планированию Госдепартамента Майклом Энтоном.