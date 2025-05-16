Трамп не уверен полностью в возможности договориться с Путиным об украинском урегулировании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что надеется договориться с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, но не исключает того, что этого достичь не удастся.

"Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, что мы решим эту проблему, а, возможно, нет. Как минимум у нас будет ясность (насчет того, возможно ли урегулирование - ИФ)", - сказал Трамп на борту самолета журналистам после вылета из ОАЭ.

"И если мы не найдем решение, то будет очень интересно", - добавил он.