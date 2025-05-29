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После атаки на офис NOC власти восточной Ливии грозят остановить добычу и экспорт нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти восточной части Ливии пригрозили приостановить добычу и экспорт нефти после атаки боевиков, лояльных властям западной части страны, на штаб-квартиру государственной нефтекомпании National Oil Corp. (NOC) в Триполи.

"Повторяющиеся атаки" на NOC и ее подразделения могут вынудить нас принять "превентивные меры, включая объявление форс-мажора на нефтяных месторождениях и терминалах", или перенести штаб-квартиру компании в более "безопасный город", заявила администрация восточной части Ливии.

На востоке страны сосредоточена основная часть ее нефтяных резервов.

Ливия, являющаяся членом ОПЕК, уже много лет находится в состоянии гражданской войны, и власти двух частей страны регулярно конфликтуют за контроль над нефтяными резервами. В последнее время напряженность несколько ослабла, что позволило стране увеличить производство нефти до максимальных уровней за несколько лет.

По данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии в настоящее время составляет чуть менее 1,3 млн баррелей в сутки. Основная часть добываемого сырья идет на экспорт, и регулярные приостановки производства могут оказывать влияние на глобальный нефтяной рынок.

National Oil Corp Ливия ОПЕК Триполи NOC
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