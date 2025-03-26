Парламент Армении в окончательном чтении принял закон о вступлении страны в ЕС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Парламент Армении принял во втором и окончательном чтениях закон о вступлении республики в Евросоюз. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за принятие закона проголосовали 64 депутата, против - 7.

За принятие закона проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор", депутаты оппозиционной фракции "Честь имею", сформированной вокруг экс-президента Сержа Саргсяна, проголосовали против, представители оппозиционной фракции "Армения", сформированной вокруг экс-президента Роберта Кочаряна, в голосовании не участвовали.

9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз.