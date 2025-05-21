США в среду проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США в среду проведет испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на Тихом океане, который позволит подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы оружия, сообщает командование авиабазы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, откуда будет осуществлен запуск.

Он планируется в период с 00:01 до 05:01 по времени Тихоокеанского побережья США (с 10:01 до 15:01 по Москве).

По данным Командования глобального удара ВВС США, "цель программы испытательных запусков МБР - продемонстрировать готовность американских ядерных сил США и обеспечить уверенность в поражающей способности и эффективности ядерного сдерживания страны". Подчеркивается, что это испытание является плановым.

Согласно международному предупреждению для мореплавателей NAVAREA XII 283/25, в Тихом океане на период испытания закрывается из-за "опасных операций" ряд морских районов вдоль траектории полета МБР от авиабазы Ванденберг к цели в районе американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Дальность полета ракеты составит примерно 6,8 тыс. км. Невооруженная головная часть должна упасть вблизи острова Иллегинни.