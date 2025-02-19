США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США провели плановый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 01:00 по времени Тихоокеанского побережья США (в 12:00 по Москве).

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века" - говорится в сообщении.

МБР Minuteman III доставила невооруженные головные блоки к цели в районе американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тыс. км.

В соответствии со стандартными процедурами Соединенные Штаты заранее уведомили российскую сторону о предстоящем пуске в соответствии с существующими двусторонними обязательствами, указали в Командовании.