Поиск

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США провели плановый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 01:00 по времени Тихоокеанского побережья США (в 12:00 по Москве).

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века" - говорится в сообщении.

МБР Minuteman III доставила невооруженные головные блоки к цели в районе американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тыс. км.

В соответствии со стандартными процедурами Соединенные Штаты заранее уведомили российскую сторону о предстоящем пуске в соответствии с существующими двусторонними обязательствами, указали в Командовании.

США Minuteman III Калифорния Ванденберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

Глава Евросовета консультируется с лидерами стран ЕС по гарантиям безопасности для Киева

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Авиакатастрофа в Актау

Окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы в Актау планируют представить к декабрю

Окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы в Актау планируют представить к декабрю

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5881 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });