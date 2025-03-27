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В Пентагоне заявили о достаточности ядерного потенциала США для обороны страны

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Стратегического командования ВВС США генерал Энтони Коттон заявил о достаточности американского ядерного оружия для стратегического сдерживания.

"Нынешних запасов достаточно для обеспечения текущих целей стратегического сдерживания", - сказал он, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

По его словам, чтобы поддерживать арсенал в долгосрочной перспективе, требуется проверять эффективность устаревших видов оружия, своевременно модернизировать их и вводить в эксплуатацию новые образцы в триаде стратегических ядерных сил.

При этом он отметил, что создание новых ядерных боеголовок W93 в рамках модернизации американского ядерного арсенала является одним из приоритетов. Это будет первое производство новых ядерных боеголовок в США за последние 40 лет. Эти боеголовки будут устанавливаться на баллистических ракетах для строящихся стратегических подводных лодкок класса Columbia.

Генерал также отметил, что в США завершено производство первой партии плутониевых сердечников для модернизации боеголовок W87 в версии W87-1 для межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Планируется ежегодно производить до 80 плутониевых сердечников.

По его словам, восстановление производства плутония остается главным приоритетом. "Но мы не должны упускать из виду и другие инициативы, в том числе производство урана, взрывчатых веществ, производство лития и трития", - указал глава командования.

Коттон сказал, что на данный момент уже завершена программа продления срока службы боеголовок B61-12, в стадии полномасштабной реализации находится программа по боеголовке W88 Alteration 370, на вооружение также принята боеголовка B61-13.

Генерал заметил, что в ближайшие годы предстоит еще значительная работа по модернизации американского ядерного оружия.

Пентагон США
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