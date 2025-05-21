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Отклонено ходатайство об освобождении главы Гагаузии Гуцул из-под домашнего ареста

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Башкан Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул остается под домашним арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева в среду, отклонив ходатайство адвокатов, требующих освобождения Гуцул.

Адвокат башкана Сергей Морару заявил, что решение о продлении домашнего ареста Гуцул "является незаконным".

"Когда речь идет об уголовном деле, фигурант которого связан с политической деятельностью, юридические аргументы перестают иметь значение. Хотя по закону нет никаких оснований держать Евгению Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения", - сказал Морару.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Как сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), главу Гагаузии задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании ее предвыборной кампании в 2023 году.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

Суд арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов 9 апреля она была переведена под домашний арест. Суд Кишинева 12 мая удовлетворил ходатайство прокуроров, продлив домашний арест Гуцул до 13 июня.

Молдавия Гагаузия Евгения Гуцул
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