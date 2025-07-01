Поиск

Прокуратура Молдавии попросила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии запросила суд приговорить башкана Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о "незаконном финансировании политических партий" и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности, сообщил журналистам ее защитник.

1 июля в суде сектора Буюкань Кишинева должны начаться прения сторон.

Помимо Гуцул аналогичные обвинения прокуроры выдвинули и главе кишиневской организации неконституционной партии "Шор" Светлане Попан, для которой прокуроры требуют 8 лет лишения свободы.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Согласно сообщению пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

28 марта суд арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов, 9 апреля, она была переведена под домашний арест. Суд Кишинева 13 июня удовлетворил ходатайство прокуроров, продлив домашний арест Гуцул еще на 30 дней.

Кишинев Молдавия Гагаузия Светлана Попан Шор Евгения Гуцул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

В Казахстане опровергли наличие казахстанской нефти на взорвавшемся танкере Vilamoura

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июля

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды

Трамп подписал указ об отмене ряда санкций против Сирии

СЖР требует освободить задержанных в Азербайджане российских журналистов

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });