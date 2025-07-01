Прокуратура Молдавии попросила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии запросила суд приговорить башкана Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о "незаконном финансировании политических партий" и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности, сообщил журналистам ее защитник.

1 июля в суде сектора Буюкань Кишинева должны начаться прения сторон.

Помимо Гуцул аналогичные обвинения прокуроры выдвинули и главе кишиневской организации неконституционной партии "Шор" Светлане Попан, для которой прокуроры требуют 8 лет лишения свободы.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. Согласно сообщению пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

28 марта суд арестовал Гуцул на 20 суток. После запросов адвокатов, 9 апреля, она была переведена под домашний арест. Суд Кишинева 13 июня удовлетворил ходатайство прокуроров, продлив домашний арест Гуцул еще на 30 дней.