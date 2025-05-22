КС Румынии объявил Никушора Дана победителем президентских выборов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд Румынии в четверг официально подтвердил победу мэра Бухареста Никушора Дана на выборах президента страны.

"Судьи Конституционного суда единогласно утвердили Никушора Дана победителем на выборах", - приводит агентство ЭФЭ слова председателя суда Мариана Энаке.

Итоги второго тура выборов президента были утверждены после того, как Конституционный суд отклонил ходатайство участника второго тура Джордже Симиона аннулировать результаты голосования. Судьи признали его ходатайство необоснованным.

За Дана во втором туре президентских выборов 18 мая отдали голоса 53,6% избирателей, за Симиона проголосовали 46,4%.

Ожидается, что в следующий понедельник Дан принесет присягу.