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Экс-кандидат в президенты Румынии Симион потребовал аннулировать результаты выборов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидер ультраправой румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион заявил, что требует аннулировать результаты президентских выборов из-за иностранного вмешательства в избирательные процессы, в частности со стороны Франции.

"Я официально требую, чтобы Конституционный суд аннулировал результаты румынских президентских выборов. По тем же причинам были отменены выборы в декабре: иностранное вмешательство", - написал он в соцсети Х.

"Ни Франция, ни Молдавия, и никто другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства", - подчеркнул он.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан одержал победу, набрав 53% голосов. Симион получил 46%.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали такое решение беспрецедентным.

Франция Румыния Конституционный суд Джордже Симион Никушор Дан Кэлин Джорджеску Молдавия
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