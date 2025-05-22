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Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента

Конституционный суд Румынии отказался аннулировать результаты выборов президента
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Судьи Конституционного суда Румынии в четверг единогласно отклонили прошение участника второго тура президентских выборов Джордже Симиона аннулировать результаты, передает Румынское радио.

"Судьи постановили, что это прошение является необоснованным. Решение является окончательным и будет доведено до сведения Центрального избирательного бюро", - информирует радио.

Ожидается, что позже в четверг в Конституционном суде пройдет заседание, на котором будут утверждены результаты президентских выборов. На нем будут присутствовать исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан и победитель президентских выборов Никушор Дан. Вероятнее всего, в понедельник избранный президент принесет присягу перед парламентом.

Председатель ультраправой румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион во вторник потребовал аннулировать результаты президентских выборов из-за иностранного вмешательства в избирательные процессы, в частности со стороны Франции.

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"Я официально требую, чтобы Конституционный суд аннулировал результаты президентских выборов в Румынии. По тем же причинам были отменены выборы в декабре: иностранное вмешательство", - написал Симион в соцсети Х.

"Ни Франция, ни Молдавия, и никто другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства", - подчеркнул он.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Центральное избирательное бюро Румынии объявило, что действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан одержал победу, набрав 53% голосов. Его оппонент, Симион - 46%.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Наблюдатели назвали такое решение беспрецедентным.

Конституционный суд Никушор Дан Джордже Симион
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