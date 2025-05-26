Президент Румынии Дан вступил в должность

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Победитель президентских выборов в Румынии Никушор Дан принес присягу на совместном заседании верхней и нижней палат парламента, сообщают европейские СМИ.

"Румыния нуждается в фундаментальных переменах, которые будут проводиться в соответствии с законом. Я призываю всех вас участвовать в этом процессе, чтобы оказать благотворное влияние на реформирование государственных институтов", - заявил он.

Ожидается, что затем Дан направится в президентский дворец Котрочень, где он встретится с уходящим президентом Илие Боложаном.

Депутаты от ультраправой партии "Альянс за объединение румын", лидер которой Джордже Симион проиграл второй тур президентский выборов, не пришли на церемонию инаугурации. Симион, как сообщалось, обращался в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования, так как, по его словам, в процесс выборов вмешались другие страны. Суд отклонил его обращение.

За мэра Бухареста, независимого кандидата Дана во втором туре президентских выборов, которые состоялись 18 мая, проголосовали 53,6% избирателей. Симион получил 46,4% голосов.

Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион набрал 40% голосов, Дан - 20%.