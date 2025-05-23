Пентагон опроверг планы по сокращению контингента США в Южной Корее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не намерена сокращать численность войск США, размещенных в Южной Корее, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Сообщения, будто министерство обороны сократит войска США в Республике Корея, не соответствует действительности", - говорится в заявлении Парнелла, полученном в пятницу агентством Yonhap.

"США твердо привержены задаче обеспечивать оборону Республики Корея. Мы с нетерпением ждем начала работы с новым правительством страны для сохранения и укрепления нашего незыблемого альянса", - добавил он.

Ранее в газете The Wall Street Journal появилось сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода или передислокации в другие страны Индо-Тихоокеанского региона 4,5 тыс. военнослужащих, что составляет около 16% общей численности сил США в Южной Корее. С 2008 года США поддерживают на Корейском полуострове численность войск на уровне 28,5 тыс. человек. В силы США в Корее входят подразделения армии, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Командования специальных операций.

В ответ в Минобороны Южной Кореи в пятницу заявили, что частичный вывод американских войск из Южной Кореи не обсуждается с американской стороной.

Однако, напоминает Yonhap, руководство Пентагона намеревается перераспределить силы США в регионе, чтобы оптимизировать их размещение для сдерживания Китая. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявлял, что Южная Корея недостаточно компенсирует в денежном отношении обеспечение США своей обороны.