Пентагон планирует понизить уровень политотдела по делам РФ, Украины и Евразии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Руководство Пентагона намерено ликвидировать самостоятельный политический отдел по делам России, Украины и Евразии, объединив его с офисом, который занимается вопросами Европы и НАТО, сообщило издание Defense News, ссылаясь на трех бывших американских военных представителей и двух европейских чиновников.

Издание отмечает, что с начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году некогда относительно малоизвестный отдел помог сформировать политику США в отношении кризиса и управлять суммой военной помощи, направляемой Киеву.

По словам источников, реформа не остановит его работу и не обязательно повлечет за собой увольнение сотрудников. Тем не менее, она понизит уровень отдела, который до начала этого года был одним из самых важных в Пентагоне.

В качестве заместителя помощника министра обороны США по делам международной безопасности отдел ранее возглавляла Лора Купер. В декабре прошлого года она ушла в отставку. Сейчас эту должность временно занимает гражданский служащий.

Министерство обороны США пока не комментирует изменения в структуре политических отделов, пишет издание.

Во время посещения штаб-квартиры НАТО в феврале министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Европа должна взять под контроль собственную безопасность, в том числе и оказывать помощь Украине. "Лидеры наших европейских союзников должны взять на себя основную ответственность за оборону континента", - сказал тогда Хегсет.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби утверждал, что Америке следует сократить военную поддержку Украины и перенаправить ресурсы в Азию, чтобы сдерживать Китай, в том числе от вторжения на Тайвань, напоминает издание.