Тегеран надеется преодолеть разногласия с США по атомной программе за пару встреч

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -Иранская сторона рассчитывает решить вызывающие разногласия вопросы за одну-две встречи с американскими представителями, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает Mehr.

"Я надеюсь, что в ходе одной или двух встреч, принимая во внимание лучшее понимание иранской позиции, мы сможем достичь соглашений, которые могут позволить переговорам продвинуться", - сказал министр.

Он отметил, что 23 мая в пятом раунде переговоров в Риме представители МИД Омана выступили с рядом предложений, нацеленных на "преодоление препятствий" в переговорном процессе. Благодаря этим предложениям Омана он видит возможность для прогресса.

Глава иранского МИД назвал пятничные консультации "одними из самых профессиональных раундов переговоров".

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Axios сообщало, что после четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".