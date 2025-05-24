США и Иран договорились продолжить обсуждения после пятого раунда переговоров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пятый раунд переговоров между США и Ираном в Риме завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Иран и США намерены установить параметры нового соглашения по ядерной программе Тегерана, оставив важные детали для обсуждения позже.

По итогам пятого раунда переговоров глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона рассчитывает решить вызывающие разногласия вопросы в ходе одной-двух встреч с американскими представителями.

"Я надеюсь, что в ходе одной или двух встреч, принимая во внимание лучшее понимание иранской позиции, мы сможем достичь соглашений, которые могут позволить переговорам продвинуться", - приводит агентство "Мехр" слова министра.

Он отметил, что в пятницу в ходе пятого раунда переговоров в Риме представители МИД Омана выступили с рядом предложений, нацеленных на "преодоление препятствий" в переговорном процессе.

Аракчи добавил, что благодаря этим предложениям Омана он видит возможность для прогресса.

В свою очередь, глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что пятый раунд переговоров позволил добиться прогресса.

"Пятый раунд переговоров между США и Ираном завершился сегодня в Риме и привел к некоторому прогрессу, но не к окончательному решению проблемы", - написал министр в соцсети Х.

Он выразил надежду, что удастся "прояснить остающиеся вопросы в ближайшие дни", чтобы достичь "существенного и добросовестного соглашения".

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в пятницу в Риме.