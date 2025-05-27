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Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H покинули Европу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress во вторник покинули испанскую авиабазу Морон, куда они были переброшены 20 мая, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Самолеты вернулись на авиабазу Майнот, расположенную в штате Северная Дакота.

"Во время этого развертывания американские летчики действовали с передовых позиций, демонстрируя свою способность адаптироваться, проводить операции и проецировать боевую мощь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ВВС США готовы к выполнению миссий в динамично развивающихся условиях.

ВВС США Северная Дакота B-52H Stratofortress
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