Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H покинули Европу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress во вторник покинули испанскую авиабазу Морон, куда они были переброшены 20 мая, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Самолеты вернулись на авиабазу Майнот, расположенную в штате Северная Дакота.

"Во время этого развертывания американские летчики действовали с передовых позиций, демонстрируя свою способность адаптироваться, проводить операции и проецировать боевую мощь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ВВС США готовы к выполнению миссий в динамично развивающихся условиях.