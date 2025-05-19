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Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Финляндия заключила с Еврокомиссией соглашение о поставке Украине боеприпасов за счет средств, полученных от замороженных активов России, сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

"Боеприпасы будут закупаться у промышленных предприятий Финляндии, покупка будет финансироваться за счет выручки от замороженных российских активов через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость контракта составляет 90 миллионов евро", - говорится в сообщении.

"Общая национальная программа поддержки Украины составляет 660 млн евро. Это отличный показатель возможностей оборонно-промышленного комплекса Финляндии", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.

В западных странах заморожены активы из России на сумму более 260 млрд евро. ЕС принял решение использовать доходы от депозитов в интересах Украины.

Финляндия выбрана одной из стран-исполнителей, отмечает Минобороны.

Минобороны EPF Финляндия Антти Хяккянен Украина Еврокомиссия
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