Финские таможенники недовольны закрытием границы с Россией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Финские таможенники недовольны закрытием границы с Россией, это приводит к дополнительным расходам в почти полмиллиона евро в месяц, они предлагают открыть хотя бы один пограничный переход, сообщает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По оценкам таможенной службы, ведомство вынуждено тратить 150 000 - 200 000 евро в месяц, например, из-за перевода персонала с пограничных пунктов на восточной границе в другие части Финляндии. Деньги уходят на суточные и командировочные расходы сотрудников.

Часть сотрудников таможни, ранее исполнявших обязанности на восточной границе, работает в разъездах почти два года. Некоторые командированы для оказания служебной помощи, выполняя контрольно-надзорные задачи в портах и аэропортах других регионов. Некоторые работают удаленно, например, оформляя таможенные декларации.

В общей сложности дополнительные расходы, связанные с закрытием финско-российской границы, составляют около 450 000 евро в месяц.

"Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы). Терпение персонала не бесконечно", - считает глава таможенной службы Сами Ракшит.

По мнению главного доверенного лица профсоюза таможенников Яри Ниеминена, правительству стоило бы рассмотреть возможность открытия одного из погранпереходов.

"Затем можно было бы посмотреть, продолжится ли инструментализованная (организованная) миграция или пограничное движение начнет нормализоваться. Российское грузовое железнодорожное сообщение все это время работало хорошо", - отмечает Ниеминен.

Граница с Россией была закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года. Причиной стала так называемая инструментализованная миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция.

Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако это решение несколько раз продлевалось.

В апреле 2024 года финское правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой "вплоть до дальнейшего уведомления". Первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.